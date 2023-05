Onderzoekers zochten het uit: deze zeep maakt je nóg aantrekkelijker voor muggen

Aan het onderzoek deden vier deelnemers mee. Wetenschappers keken aan de hand van door hen gedragen stof eerst wie de meest aantrekkelijke geur voor muggen had, om vervolgens te testen of dat resultaat hetzelfde was wanneer ze zich met zeep hadden gewassen. In totaal vier soorten werden gebruikt, het gaat om in Amerika populaire merken die niet allemaal bekend zijn in Nederland: Dove, Dial, Native en Simple Truth.