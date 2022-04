Ontslag dreigt voor zorgpersoneel door corona: 'Applaus is nu klap in het gezicht’

Twee jaar nadat ze op haar werk in een verpleeghuis besmet raakte met corona, is verzorgende Tamara ontslagen. Aan haar coronabesmetting heeft ze zoveel langdurige klachten overgehouden, dat ze niet meer in staat is om haar normale werk te doen. ,,Ze hebben me weggegooid, zo voelt dat’’, zegt Tamara (50), die nog met haar werkgever in onderhandeling is over een ontslagvergoeding en daarom niet met haar echte naam in de krant wil. ,,Toen corona uitbrak, kregen we zoveel fruitmanden, bloemen en steun, dat was super. En nu ben ik afgedankt. Ik heb te weinig lucht, te weinig energie om mensen uit bed te tillen, te wassen en te verzorgen.’’