Op reis met een hernia: vermijd wachtrijen en urenlange autoritten

Eindeloze wachtrijen op de luchthaven, monsterfiles op de weg, lange vluchten of autoritten van twaalf uur of meer: voor wie kampt met rugpijn, is op vakantie gaan vaak een absolute marteling. Zeker een hernia kan een behoorlijke domper zetten op de reispret. ,,Een hernia is een uitstulping van de zachte kern van een kraakbeenachtige tussenwervelschijf’’, legt Maesschalck uit. ,,Die uitstulping drukt tegen het ruggenmerg of tegen een zenuw, die daardoor geïrriteerd raakt. Dat veroorzaakt pijn. Meestal in één been, maar soms ook in beide benen en/of in de rug. In ernstige gevallen is de druk op de zenuw zo groot dat ook de spieren en reflexen kunnen uitvallen. We testen dat door mensen op hun tenen of op hun hielen te laten lopen. Als ze dat niet kunnen, weet je dat er spieruitval is. Dan is er mogelijk een operatie nodig, want als de druk op de zenuw niet wordt weggenomen, kan dat blijvende problemen geven.’’