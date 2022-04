Op tijd een burn-out voorkomen? ‘Lichaam geeft op voorhand een hele hoop signalen’

Axel (28) heeft autisme, zijn moeder Evelien creëerde voor hem een veilige leefwereld: de Axelhof

Evelien Westeneng is er maar gewoon aan begonnen, zonder te weten of ze haar doel waar zou kunnen maken. Maar het is gelukt. Haar zoon Axel (28) met autisme woont nu in een fijn huis waar hij samen met anderen een zo normaal mogelijk leven leidt. ,,Axel is hier gelukkig in zijn eigen wereld. Dat maakt ook mij gelukkig.’’

24 maart