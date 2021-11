Oproep kankerpatiënten werkt: na Fit For Free doet nu ook Basic-Fit zonnebanken de deur uit

De uv-straling van de lampen van een zonnebank kan huidkanker veroorzaken en dermatologen vinden zonnebanken daarom niet bij sportscholen passen. Gisteren bracht Fit For Free uit dat ze ook om deze reden vanaf maandag zonnebanken uit hun sportscholen verwijderen, en Basic-Fit doet dat nu ook.

Basic-Fit biedt in zo’n vijftien van zijn ruim tweehonderd filialen in Nederland zonnebanken aan. ,,In het verleden hebben we ook al actie ondernomen op dit gebied. De laatste zonnebanken gaan we zo snel mogelijk verwijderen”, zegt een woordvoerder.

‘Gezondheid en vitaliteit’

,,We waren verrast door de oproep”, zegt directeur Ronald Wouters van branchevereniging voor sportscholen en fitnessclubs NL Actief over het appel van de dermatologen. Volgens hem heeft zo’n 30 procent van zijn leden zonnebanken in de sportschool staan. ,,We weten nog niet wat het zou betekenen voor de consument en voor de ondernemers als die zouden worden weggehaald”, aldus Wouters. ,,Consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid maar we lopen niet weg voor onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. We staan voor gezondheid en vitaliteit.”

In 2009 bestempelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zonnebanken als ‘onomstotelijk bewezen kankerverwekkend’, zo stelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op zijn website. Volgens de organisatie heeft meer dan helft van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland huidkanker. Jaarlijks komen er ruim 70.000 nieuwe gevallen bij. ,,Binnen vijf jaar gaan we naar gemiddeld 350 nieuwe patiënten per gemiddelde werkdag”, aldus IKNL.

