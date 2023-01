Ouderen vaker met onderkoeling in ziekenhuis door valpartijen: ‘Liggen soms uren op de grond’

Kim (24) verslond de ene na de andere lachgas­tank, nu zit ze in een rolstoel: ‘Ik heb heel veel gehuild’

Het begon met een ballonnetje op zaterdagavond, het eindigde met soms wel een paar lachgastanks in de week. Tot gebruiker Kim (24) met een dwarslaesie in het ziekenhuis belandde. In haar rolstoel waarschuwt ze voor de gevaren van lachgas. ,,Ik heb heel veel gehuild.”

30 december