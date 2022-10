Pas toen iemand vroeg hoe het nou écht met Loes (53) ging, bekende ze dat ze zich waardeloos voelde

Nederland­se onderzoe­kers vinden microplas­tics in menselijk bloed: ‘Een doorbraak’

Voor de eerste keer ooit zijn er microplasticdeeltjes gevonden in het bloed van mensen. Een onverwachte ontdekking? Nee. Maar een wetenschappelijke doorbraak is het zeker, vertellen Nederlandse onderzoekers aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

24 maart