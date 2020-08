‘Patiënten met longziekte COPD gebaat bij lage dosis morfine’

Zuivelcam­pag­ne ‘onjuist en misleidend’: Wakker Dier krijgt gelijk op twaalf punten

8 mei Wakker Dier is door de Reclame Code Commissie deels in het gelijk gesteld bij klachten over een campagne van de Nederlandse zuivelproducenten. De dierenwelzijnsorganisatie had een serie klachten ingediend over de campagne ‘Nederland draait op zuivel’, die volgens Wakker Dier onjuiste en misleidende informatie bevatte.