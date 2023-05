Pieter Bas en Charita verdienen bij als medisch proefkonijn: ‘Zo’n 8000 euro per jaar’

Uitzaaiin­gen prostaat­kan­ker eerder op te sporen dankzij onderzoek Radboudumc

Dankzij een nieuwe techniek zijn mogelijke uitzaaiingen van prostaatkanker in een veel vroeger stadium op te sporen dan tot nu toe het geval was. Daardoor kan eerder begonnen worden met de juiste behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen.