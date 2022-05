Pijncoach over chronische pijn: 'Onderneem leuke dingen hiermee kun je pijn verminderen’

WHO verwacht meer gevallen van apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat ervan uit dat meer gevallen van het apenpokkenvirus opduiken, nu in landen extra gecontroleerd wordt op aanwezigheid van het virus. Volgens de WHO is het virus inmiddels vastgesteld in zeker twaalf landen waar de apenpokken doorgaans niet voorkomen. Bij de organisatie zijn in totaal 92 gevallen bekend en nog eens 28 vermoedelijke gevallen.

22 mei