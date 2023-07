Pijnexpert over gordelroos: ‘Een van de pijnlijkste aandoeningen die je kunt hebben’

WHO: ‘Zoetstof aspartaam mogelijk kankerver­wek­kend’

De kunstmatige zoetstof aspartaam, die onder meer in veel lightfrisdranken, kauwgum, tandpasta, yoghurt en ontbijtgranen wordt gebruikt, is ‘mogelijk kankerverwekkend voor de mens’. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag bekendgemaakt. Maar de dosis die dagelijks ‘zonder risico’ kan worden genuttigd, blijft ongewijzigd, zegt de WHO. De Amerikaanse voedselwaakhond FDA ziet geen reden tot bezorgdheid.