Pillen tegen corona zijn goed nieuws: ‘Kan druk op ziekenhuizen fors verminderen’

Code zwart? 'Zelfs met zware lockdown staan we tot aan de kerst onder superhoge druk’

Terwijl het op straat een drukte van belang is en een deel van de samenleving zwaar gekant is tegen een nieuwe lockdown, stuurt de zorg de ene na de andere noodkreet uit. Code zwart is een reëel scenario, stellen ic-artsen en verpleegkundigen, maar wie luistert er nog naar hen? 'We stonden nooit zo ver uit elkaar als nu.’

24 november