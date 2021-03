Polen lanceert nieuw televisiekanaal om huisvrouwen een glamoureus imago te geven

In de lanceringsvideo van TVP Kobieta zien we knappe, slanke huisvrouwen in een snoepkleurige, huishoudelijke setting met het liedje Pretty Woman op de achtergrond. Eentje haalt een gigantische schaal broccoli uit de oven, met een glimlach alsof ze zojuist de lotto heeft gewonnen. Een andere vrouw zien we, eveneens met een euforische uitstraling, aan het werk met gele huishoudhandschoenen.

De spot staat nog maar enkele weken online, maar op het internet wemelt het al van de parodieën. Geen wonder. De spot, die een enorm conservatief beeld schetst van vrouwen, lijkt namelijk zelf wel een parodie te zijn die ons zo terug katapulteert naar de jaren vijftig.

Correspondent Marc Peirs bekeek de allereerste uitzendingen van TVP Kobieta op maandagavond. In Nieuwe Feiten op de Vlaamse Radio 1 besprak hij het programma. Wat kregen de kijkers voorgeschoteld? ,,Een ziekenhuisshow, een romcom, of een serie over bloemschikken.”

Met bloemschikken is uiteraard niets mis, maar wat opvalt is dat er slechts één kant van de vrouw getoond wordt. ,,Dat van de vrouw als verzorgster die er ook nog eens goed uitziet", zegt Peirs op Radio 1. ,,Alle presentatrices op TVP Kobieta hebben lange haren en lange benen, zijn superslank en hebben een eeuwige glimlach op hun gezicht.” De Belgisch-Poolse Ewa Dubejko beaamt: ,,Het laat een eenzijdig beeld zien van de typische vrouw en hoe zij leeft.”

Gepolariseerd Polen

Ook opvallend: op dezelfde dag dat TVP Kobieta voor het eerst werd uitgezonden, gingen duizenden stakende vrouwen de straat op om te protesteren tegen de nieuwe, strenge abortuswet. ,,Eens te meer bewijst dit de enorme polarisering in Polen”, zegt Peirs. ,,Op exact hetzelfde moment dat de zender van start ging, bezetten de stakers een heel belangrijk kruispunt in het centrum van Warschau naast het centraal station. De slogan van TVP Kobieta is ‘helemaal zoals jij’, maar dan in het Pools. ‘Helemaal zoals jij?’ zei een van de leidende figuren van de vrouwenstaking toen ze de reclamespot bekeek. ‘Toch niet zoals ik, dan.’”

,,Er heerst zeker polarisatie", zegt Dubejko. ,,Maar anderzijds hebben vrouwen best veel inspraak in het huishouden in Polen. Dat merk ik in mijn omgeving (bij mijn moeder, grootmoeder, stiefmoeder en kennissen). Het feit dat vrouwen nog redelijk wat te zeggen hebben, is waarschijnlijk een overblijfsel van het communisme. Er was toen geen verschil tussen man en vrouw, beiden moesten werken. Maar sinds de PiS aan de macht is (de conservatief-nationalistische partij, red.) en de abortusmogelijkheden werden ingetrokken, veranderde er op dat vlak heel wat.”

Quote Tegenstan­ders van de Poolse regering vinden dat de zender een bevreemden­de, populisti­sche, aartscon­ser­va­tie­ve blik op vrouwen heeft Marc Peirs, Correspondent in Polen

,,Ik moet er wel bijzeggen dat er een keer per week ook een programma zal worden uitgezonden over vrouwen en business", nuanceert Peirs. ,,Na Litouwen heeft Polen het grootste aantal vrouwelijke ondernemers in de Europese Unie, dus men moet aan dat aspect wel aandacht besteden. Toch zit het beeld van de brave vrouw die thuis wacht op haar man nog heel erg in het hoofd van de beleidsmakers van de Poolse regering. De aanhangers van de overheid vinden dit dan ook een compleet normale zender. De tegenstanders daarentegen vinden dat de zender een bevreemdende, populistische, aartsconservatieve blik op vrouwen heeft.”

