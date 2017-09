Pretparkfan (17) valt tientallen kilo's af dankzij Efteling

,,Ik woog 86 kilo en voelde me daar niet gelukkig bij’’, vertelt Peeters. ,,Ik besloot dat ik wilde afvallen. Dus ik keek naar een sportschoolabonnement of een dieet. Maar in plaats daarvan besloot ik om een abonnement op de Efteling te nemen en daarheen te gaan fietsen.’’



Dat is voor de 17-jarige niet niks: vanuit zijn woonplaats Best is het 36 kilometer fietsen naar de Efteling. ,,Ik fietste al snel twee of drie keer per week 72 kilometer op een dag. Normaal doe ik 2,5 uur over een enkele reis, als ik doorfiets misschien 2 uur. Maar zo ben ik uiteindelijk van 86 naar nu 64 kilo gegaan. Veel mensen weten niet hoeveel calorieën je kunt verbranden door te fietsen.’’