Prikangst? Vanaf zaterdag kun je je met begeleiding van een arts laten vaccineren

„Op die locaties werken artsen die gespecialiseerd zijn in prikangst”, zegt Nieneke Gomarus van de GGD regio Utrecht. „Bij het maken van hun afspraak, of bij het aankomen op de priklocatie kunnen mensen zeggen dat ze komen voor de begeleiding. Die mensen mogen iemand meenemen die hen kan bijstaan en worden daarnaast begeleidt door een arts. Die arts neemt de bezoeker van het begin tot het einde mee door het proces.”

Ter voorbereiding kan de persoon met prikangst een filmpje bekijken van de locatie waar hij of zij heen gaat. Een arts, die zelf ook mensen met prikangst begeleidt, laat zien hoe de locatie eruit ziet en welke stappen er aan het vaccineren voorafgaan. Zo kan de persoon met prikangst zich vast voorbereiden en bijvoorbeeld zien dat je zelf kunt kiezen of je wilt zitten of liggen tijdens de prik en dat je zelf kunt aangeven of er afgeteld moet worden voor de prik gezet wordt, of juist niet.