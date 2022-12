Rechtszaak om schadevergoeding voor 60.000 vrouwen die gebrekkige borstimplantaten kregen

met video Miriam (32) werd ziek van borstim­plan­ta­ten: ‘Was ik maar tevreden geweest met slappe borstjes’

,,Was ik maar gewoon tevreden geweest met twee leeggelopen borstjes’’, verzucht Miriam Pataki (32) uit Brielle. De moeder van drie dochters is heel open over haar ernstige gezondheidsproblemen. Die zijn volgens haar het directe gevolg van de siliconen in haar borstimplantaten. Die wil ze daarom zo snel mogelijk uit haar lichaam hebben.

