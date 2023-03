Remt ontstekingen, helpt tegen misselijkheid en verlaagt cholesterol: shotje gember doet wonderen

‘In de oosterse keuken is gember een standaard ingrediënt’’, vertelt Servaas Bingé, huisarts en auteur van boeken over een gezonde levensstijl. ,,In de westerse wereld consumeren we het in diverse vormen: vers, ­gedroogd, als olie, in poedervorm, of in ons sapje. Enerzijds is gember populair vanwege zijn unieke smaak, anderzijds ook als middeltje tegen ­allerlei gezondheidsklachten en chronische aandoeningen. Gember bevat namelijk een zeer interessante stof: gingerol.’’

Maag en darmen

Een effect van gember dat vaak wetenschappelijk is onderzocht én bevestigd, is de positieve werking op het maag-darmstelsel. ,,Het is heilzaam tegen misselijkheid en braken, ook in het begin van een zwangerschap. Zo is uit onderzoek gebleken dat één gram gember de symptomen van ochtendmisselijkheid kan tegengaan. Gewoon een thee drinken met twee schijfjes verse gember erin die lang hebben kunnen trekken, kan de misselijkheid al onderdrukken. Maar ook na een te uitgebreide maaltijd of bij een moeilijke vertering heeft gember een heilzame, wetenschappelijk bewezen werking.’’

Virusremmer

Ook naar de ontstekingsremmende werking is al veel onderzoek gedaan, zegt Bingé. ,,Gember, en dan vooral het bestanddeel gingerol, is in staat de groei van bepaalde types bacteriën te verhinderen. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat gember tandvleesontstekingen tegengaat en een positief effect heeft op ons oraal microbioom. Zelfs in het geval van RSV (respiratory syncytial virus, red.), een virus dat een ontsteking van de fijne luchtwegen veroorzaakt, is verse gember interessant. Het zorgt ervoor dat zich minder RSV-virus aan de binnenkant van de luchtwegen kan binden.’’

Pijnstillend

,,Uit een vergelijkende studie is gebleken dat 250 gram gemberpoeder hetzelfde pijnstillende effect heeft als het ontstekingsremmende en pijnstillende middel Ibuprofen, bijvoorbeeld tijdens de eerste dagen van de menstruatie.’’

Ook zou gember het gehalte van het slechte LDL-cholesterol onder controle houden en zelfs helpen te verlagen. ,,Daar wijzen in ieder geval de eerste wetenschappelijke studies bij zowel dieren als mensen op. Dat kan ook interessant zijn voor diabetici, omdat het de insulinegevoeligheid verbetert en het dalen van de bloedsuikerspiegel ondersteunt.’’

Goed laten trekken

Voor de doorsnee volwassen mens blijkt gember dus haast een wondermiddeltje te zijn, al wil Bingé toch een kanttekening maken. ,,Ga niet alles zoeken in één product, uiteindelijk telt het hele voedingspatroon. Ook hoe je gember nuttigt, kan een verschil maken. Dagelijks een thee met verse gember of een gember­shotje drinken kan heilzaam zijn, maar bij thee is het belangrijk dat de gember lang genoeg heeft kunnen trekken in warm water, zodat de gingerol in het theewater wordt opgenomen. Twee schijfjes van de gemberwortel in een thee is al voldoende om heilzame effecten te ondervinden.

Ook in gembershotjes zit gingerol, zeker als je de voorkeur geeft aan versgeperst en zo puur mogelijk.

En tot slot: gebruik gember bij voorkeur overdag. Er worden ook activerende effecten aan toegeschreven, vergelijkbaar met een shot koffie.’’

Niet voor iedereen Het gebruik van gember kent ook nadelen. ,,Niet iedereen heeft er baat bij’’, benadrukt Bingé. ,,Zeker mensen die bloedverdunners nemen, letten er maar beter mee op. Gingerol, dat ‘wonderstofje’, kan het risico op een bloeding verhogen, omdat het volgens hetzelfde mechanisme werkt als bloedverdunners. Ook voor wie medicatie voor de bloeddruk neemt, is het opletten, omdat gember de bloeddruk kan verlagen.’’ Wie ernstige maagproblemen heeft, beperkt de consumptie van gember ook. ,,Raadpleeg altijd je huisarts om zeker te zijn.’’