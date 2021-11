Ria mag om zeldzame bloedziekte geen coronaprik en krijgt geen QR-code

Onder professoren Geen chemo of bestraling, maar immuunthe­ra­pie kan tumor definitief vernieti­gen

Sjoerd van der Burg stond ruim dertig jaar geleden aan het begin van de immuuntherapie. Hij legt uit hoe een tumor in elkaar zit en hoe ingewikkeld het is om een immuuntherapie in te zetten om de tumor te bestrijden.

