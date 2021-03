Rianne (33) weet alles over je adem en kan daarmee een coronabesmetting opsporen

Donders Wonders Waarom dokters dansen zouden moeten voorschrij­ven

11 mei NIJMEGEN - Dansen is kunst. Dat klopt, maar dansen is daarnaast een fysieke en mentale activiteit, die al je lichaamsdelen gelijktijdig stimuleert. Als ik je zou vertellen dat elk uur 2 minuten dansen gezonder is dan af en toe een marathon rennen, zou je me dan geloven?