RIVM: aantal mannen met apenpokken ruim verdubbeld tot 26

updateHet apenpokkenvirus is inmiddels bij 26 mannen in Nederland vastgesteld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week woensdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet weten dat het virus bij twaalf mensen was ontdekt. Het virus is bij nog geen enkele vrouw in Nederland aangetroffen.

Volgens een woordvoerster van het RIVM gaat het voornamelijk om mannen die wisselende seksuele contacten hebben gehad met andere mannen. Eerder werd al bekend dat een deel van de Nederlandse besmettingen te herleiden is naar een uitbraak op het Belgische festival Darklands, een fetisjevenement. Onder de mensen die het virus opliepen zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen, maar gezondheidsdiensten waarschuwen voor een verkeerd beeld. Iedereen kan apenpokken krijgen. Zo raakten in Groot-Brittannië een vrouw en een kind besmet,

Het virus komt van oorsprong voor in Afrika. De afgelopen weken gaat het rond in Europese landen. Het aantal besmettingen blijft tot nog toe wel vrij beperkt. Op vrijdag 20 mei werd voor het eerst gemeld dat iemand in Nederland de ziekte had opgelopen. ,,Opvallend is dat bij het merendeel van deze mensen geen link met de gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dit betekent dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden”, aldus het RIVM.

Isolatie

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw (huid)contact met iemand die het bij zich draagt. Naast kenmerkende bultjes op de huid kunnen patiënten last krijgen van koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Meestal is het ziekteverloop vrij mild, maar bij complicaties kan de ziekte dodelijk zijn. Mensen die voor 1974 zijn geboren, zijn nog gevaccineerd tegen de ‘gewone’ pokken, die toen rondgingen op de wereld. Dat vaccin werkt ook tegen apenpokken.

Bij een verdenking van besmetting moet je je bij de huisarts melden, die neemt met een wattenstaaf wat vocht af bij de pok en dat wordt ingestuurd naar het lab van het RIVM. Wie positief test op apenpokken moet in isolatie. Dat betekent dat diegene geen contact met anderen mag hebben totdat de klachten over zijn. Nauwe contacten, zoals gezinsleden en sekspartners, moeten uit voorzorg in quarantaine. Zij kunnen door de GGD een vaccin aangeboden krijgen. Veel verdachte gevallen gaan ook over waterpokken, merkte het RIVM vorige week, dat is een herpesvirus.

Verspreiding

Er wordt nu door gezondheidsautoriteiten uitgezocht hoe verspreiding plaatsvindt en welke risicogroepen moeten worden gewaarschuwd. De Europese variant is meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk over de verspreiding ervan bij de personen die nu ziek zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt vandaag dat de uitbraak zal leiden tot een pandemie, al is het nog onduidelijk of mensen die geïnfecteerd zijn, maar geen klachten hebben, anderen kunnen besmetten. Wereldwijd zijn er meer dan driehonderd bevestigde gevallen.

