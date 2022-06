RIVM: Algemene inenting tegen apenpokken voor risicogroepen hier niet aan de orde

Vanmiddag bleek dat het Robert Koch Instituut (RKI) vaccinatie tegen apenpokken aanraadt voor volwassenen in bepaalde risicogroepen. Het gaat om mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon, werknemers van laboratoria die werken met besmettelijke monsters en mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Bij die laatste groep is het virus vooral aangetroffen.

Lees ook Aantal besmettingen apenpokken verdrievoudigd in een week



Het RKI zegt dat de vaccinatiestof beperkt beschikbaar is, omdat een inenting tegen de pokken niet meer standaard wordt gegeven. Mensen die worden gevaccineerd krijgen twee prikken, met zeker 28 dagen ertussen. Het is volgens de gezondheidsorganisatie vooral belangrijk om de regels na te leven. De belangrijkste regel is dat mensen direct in isolatie gaan als ze (mogelijk) besmet zijn.

Hier komt zo'n algemeen advies voor risicogroepen er vooralsnog niet. ,,Dat is nu niet aan de orde”, aldus de zegsvrouw van het RIVM. ,,Er wordt wel gericht gevaccineerd”, vertelt ze. Het gaat dan om mensen die nauw contact hebben gehad met besmette mensen, intiem of langer dan een bepaalde periode.

Hier 54 gevallen bevestigd

Sinds de eerste infecties begin mei werden geconstateerd, zijn er in 29 landen, waaronder veel Europese, gevallen gerapporteerd. Het gaat in totaal om meer dan 1100 meldingen van besmetting met apenpokken. Nederland gaf op 20 mei het eerste geval door en heeft er inmiddels 54 bevestigd. Net als in Duitsland gaat het in Nederland ook voornamelijk om mannen die wisselende seksuele contacten hebben gehad met andere mannen. Eerder werd al bekend dat een deel van de Nederlandse besmettingen te herleiden is naar een uitbraak op het Belgische festival Darklands, een fetisjevenement.

Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO is het risico dat het virus ingeburgerd raakt in deze niet-endemische landen reëel, maar te voorkomen. Hij liet gisteren op Twitter weten zich vooral zorgen te maken om kwetsbare groepen, onder wie kinderen en zwangere vrouwen.

Het apenpokkenvirus verspreidt zich door nauw contact, zoals seks, en werd voor het eerst ontdekt bij makaken in een Deens onderzoekslaboratorium. In West- en Centraal-Afrika zijn vooral knaagdieren de dragers en steekt de ziekte met enige regelmaat de kop op. Buiten die regio gebeurt dat zeer sporadisch.

Vaccin

De Europese Unie besloot eind mei tot de gezamenlijke aankoop van zowel een vaccin als een antiviraal middel tegen apenpokken. Nederland heeft nog voldoende doses Imvanex op voorraad en doet niet mee aan de groepsaankoop. De vaccins zijn vooral bedoeld voor bijvoorbeeld hulpverleners die met patiënten in aanraking komen.

Imvanex is een vaccin tegen pokken, waaraan de apenpokken nauw verwant zijn. Het vaccin is in de VS goedgekeurd voor de preventie van zowel pokken als apenpokken. In de EU is Imvanex alleen goedgekeurd voor de bestrijding van pokken, hoewel artsen het ook kunnen voorschrijven voor apenpokken.