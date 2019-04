RIVM scherpt vaccinatieadvies mazelen aan

De grootste mazelenuitbraken in Europa zijn volgens het RIVM in Oekraïne en Roemenië. Daarnaast zijn er lokale uitbraken in Polen, Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije en Litouwen. Ook zijn de mazelen onder meer uitgebroken in orthodox joodse wijken in New York en Londen. Venezuela, Brazilië, Colombia en Guyana zijn ook risicogebieden.