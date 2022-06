RIVM: ‘Verleid jongeren tot minder vlees eten door kleinere porties en goedkopere alternatieven’

De meest geschikte strategieën om jongeren minder vlees te laten eten, moeten volgens de overheidsadviseur in de praktijk nog uitgebreid worden onderzocht. Daarbij kan ook helpen te weten waarom het moeilijk is om minder vleesproducten te consumeren. Jongvolwassenen geven dan aan dat vooral de smaak, hoge prijzen van alternatieven voor vlees en gewoonten (ontstaan tijdens de opvoeding) een rol spelen.



Redenen voor jongeren om de vleesconsumptie wél te minderen zijn zorgen over het milieu en dierenwelzijn. Ook stellen ze net zo te kunnen genieten van kleinere porties vlees en zo kunnen ze ook geld besparen.



,,Heel goed dat ze bij het RIVM over zulke strategieën aan het nadenken zijn”, reageert directeur Floris de Graad van de Vegetariërsbond. ,,Wij zitten ook op dat spoor, dat mensen in bepaalde levensfases beter aanspreekbaar zijn op gedragsverandering dan anders. Als jongeren bijvoorbeeld op kamers gaan of kinderen krijgen.”



De Graad hoopt dat de bevindingen van het RIVM ‘een steuntje in de rug’ zullen zijn voor de overheid om meer gerichte campagnes te lanceren die minder vleesconsumptie bevorderen. ,,En ook qua prijsvorming mag de overheid best meer bijsturen, zodat er een reëlere prijs op vlees op het kaartje komt te staan.”