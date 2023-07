Ronald (32) is een jaar clean van drugs en alcohol: ‘Ik heb mijn vrijheid terug’

Meer dan tien jaar was de 32-jarige Ronald Nijssen uit Eindhoven verslaafd aan verschillende soorten drugs en alcohol. Inmiddels is hij meer dan een jaar clean en probeert hij met zijn TikToks anderen te motiveren om te stoppen met verdovende middelen. ,,Sinds ik helemaal clean ben, kan ik zoveel meer uit het leven halen. Ik wil mensen laten zien dat het ook anders kan.”

Nijssen was 19 toen hij steeds meer ging drinken en drugs ontdekte. ,,Het begon met een paar drankjes en blowen, maar al redelijk snel gebruikte ik ook pilletjes en cocaïne. Het liep helemaal uit de hand”, vertelt hij. Zijn vluchtgedrag, zoals hij het zelf noemt, kwam voort uit verschillende situaties waar hij moeilijk mee kon omgaan. ,,Mijn moeder lag doodziek thuis en ik ging steeds de hort op met een hoop rommel in mijn lijf. Ik kon vaak amper op mijn benen staan en raakte tussen wal en schip.”

Door de vele middelen die hij gebruikte, ging zijn relatie uit, raakte hij zijn baan kwijt en belandde hij meerdere malen in de gevangenis. ,,Ik had geld nodig voor drugs en begon ook met dealen. Ik heb enorm veel schade aangericht en daar heb ik echt spijt van. De laatste keer in de cel was echt mijn rock bottom.”

Genoeg geweest

De periodes dat hij vastzat, waren voor Nijssen het lastigst. ,,Ik was een volwassen vent, maar ik voelde me een klein jongetje in die grote gevangenis. Ik raakte in paniek in de cel en werd vaak boos. De laatste keer heb ik de rechter gesmeekt om hulp, maar die kreeg ik niet.” Toen besloot Nijssen dat het genoeg was geweest en wilde hij zijn leven weer oppakken. Hij kreeg een baan en voelde zich een ‘normale burger’. ,,Ik wilde het goed doen voor de maatschappij, maar het knaagde aan me dat ik nog steeds af en toe gebruikte en zocht hulp.”

Nijssen was acht maanden clean toen de coronaperiode aanbrak. ,,Een hoop vastigheid viel weg en ik zat veel thuis door de maatregelen. Ik kwam in een negatieve spiraal terecht.” Drie maanden lang gebruikte hij weer. ,,Maar ik had inmiddels kennisgemaakt met het nuchtere leven. Het contrast was zo groot, dat ik besefte dat ik dit nooit meer wilde.”

Gelukkig kreeg hij veel steun. Niet alleen van zijn ouders, maar ook van zijn beste vriendin Linda. ,,Linda was iets meer dan een jaar clean en nam me mee naar meetings en die hebben mij eigenlijk het meest geholpen.”

Motivatie door TikTok

Al een tijdje plaatst Nijssen video’s op TikTok, vooral van al zijn reizen, waarin zijn leven ‘geweldig lijkt’. Maar hij wilde ook de minder leuke kanten laten zien en besloot open te zijn over zijn verslaving. ,,Ik begon hierover met posten op het moment dat ik dertig dagen clean was. Op iedere mijlpaal die ik deel, krijg ik zoveel positieve reacties. Open zijn en erover praten is de enige manier om het taboe te doorbreken.”

Toen Nijssen een jaar clean was, kreeg hij zelfs een cadeautje van een volger. ,,Ik ben normaal niet zo emotioneel, maar hier moest ik toch wel een traantje om laten.”

Nu Nijssen een jaar clean is, heeft hij meer zekerheid dat hij niet meer terugvalt en voelt hij zich vrijer dan ooit. ,,In de gevangenis zat ik vast, maar zelfs daarbuiten was ik nooit echt vrij. Nu ik clean ben, kan ik eindelijk écht van mijn vrijheid genieten. En ik hoop dat ik anderen ook kan laten zien dat er zoveel meer is dan die troep.”

