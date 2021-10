Rop Verheijen baalt van ‘puppygezicht’: ‘Zou wel zo’n Amerikaans vierkant hoofd willen’

Hemd van het lijf Bertolf Lentink: ‘Tot mijn dertigste was ik heel dun, daarna was het uit met de pret’

9 oktober In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Appelflappen van tankstations, roken, vaak naar de kroeg. Tot die ene avond op het podium nam Bertolf Lentink zijn gezondheid for granted. ‘Ik kreeg ineens geen lucht meer.’