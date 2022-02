Samen sporten verlaagt de drempel voor een gesprek en is ‘effectiever dan moed indrinken’

we moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 9: dankzij deze stofjes is netwerken na het sporten zo effectief.

Wie naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking heeft gekeken, zou zomaar kunnen hebben gedacht naar een herhaling uit 2008 te kijken. De Russische president Poetin viel er zelfs van in slaap. Het was een start zoals van China verwacht mag worden, met zingende kinderen, spectaculair vuurwerk en perfect synchroon bewegende dansers.

Dansen met je Valentijnsdate

Synchroon bewegen straalt eenheid en verbondenheid uit, verklaart gedragswetenschapper en sportcoach Johnny Buivenga. Of het nou marcherende soldaten zijn, klappende voetbalfans of zingende kerkgangers. Niet verwonderlijk dat dansen een goede activiteit is voor een valentijnsdate, komende maandag.

,,Als je met iemand meebeweegt”, verklaart Buivenga, ,,voelt die persoon zich meer met jou verbonden en vindt hij of zij jou aardiger.” Wetenschappers deden allerlei experimenten. Zo drumde een persoon een bepaald ritme. Deelnemers die dat ritme met hun vinger mee drumden, vonden die persoon achteraf aardiger. En mensen die samen in hetzelfde ritme schommelen op een schommelstoel, vinden elkaar ook aardiger.

Bij netwerken is een goede relatie en aardig gevonden belangrijk. Dat maakt dat samen sporten zo’n goede gelegenheid is om te netwerken, weet Merlin Melles, oprichter van Founders Carbon Network (FCN). ,,Dat geldt sowieso voor alle teamsporten, of het nou voetbal is of hockey. Maar een sportschool is ook prima. Wissel met de tijden waarop je sport, dan kom je weer nieuwe mensen tegen.”

Sporten in de haven

Bovendien gaat het niet alleen om welke sport en wanneer, maar ook om wáár je sport. ,,Waar zit je potentiële netwerk en waar sporten die mensen”, zegt netwerker Melles. ,,In het gebouw waar de redactie van BNR Nieuwsradio zit, zit ook een sportschool. Als je contacten zoekt in de financiële sector, is dat een interessante plek. Wellicht is voor jou sporten in de buurt van de Rotterdamse haven beter of de High Tech Campus Eindhoven. Zoek je advocaten, ga dan naar de Amsterdamse Zuidas.”

Quote Roeiers die samen synchroon trainden, produceer­den twee keer meer endorfine Johnny Buivenga

Maar hoe stap je op iemand af? Veel mensen vinden dat lastig, erkent Melles van FCN. Volgens Buivenga is het een onbewuste angst om te worden afgewezen die parten speelt. “Het is makkelijker als er al contact is door samen te sporten.” En als het contact er niet is? Melles: ,,Toon meteen interesse en zorg dat je drie vervolgvragen achter de hand hebt.”

Pijnstillend gelukshormoon

Tijdens het sporten komen in het lichaam stofjes vrij, die netwerken makkelijker maken. ,,Roeiers die samen synchroon trainden, produceerden twee keer meer endorfine”, vertelt Buivenga. ,,Dit gelukshormoon geeft een euforisch gevoel. Hardlopers kennen het vrijkomen van deze stof als de runner’s high.”

Tijdens het sporten spelen meer hormonen een rol. Zo stijgt het dopamineniveau. Deze stof speelt een rol bij motivatie en aandacht, wat netwerken makkelijker maakt. De extra cortisol zorgt voor betere prestaties. ,,Het vrijkomen van deze stoffen verklaart waarom netwerken na het sporten makkelijker is”, zegt Buivenga. ,,Sporten verlaagt de drempel om een gesprek aan te gaan effectiever dan moed indrinken met een paar drankjes.”

Drank is volgens Melles sowieso geen goed idee. ,,Je moet scherp blijven en dat ben je niet met vier glazen achter de kiezen.” Netwerken begint met een goede voorbereiding. ,,Wie wil je spreken en wat beweegt hem of haar?” Het nieuwe contact opvolgen met een bedankje, een e-mail of LinkedIn-uitnodiging is minstens zo belangrijk. ,,Al kom je pas 's nachts thuis, dan zit je nog vers in het geheugen van de persoon die je hebt gesproken.”

