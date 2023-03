Scharrelen voor gezond brein: ‘Wie zijn hersenen prikkelt, wordt pas later in het leven dement’

Bewijs voor peperdure robotchi­rur­gie (1,8 miljoen per apparaat) ontbreekt, stelt uroloog Rijnstate: ‘Maar er is geen weg meer terug’

Talloze artsen zeggen dat robotchirurgie beter is: minder snijwonden, minder pijn, sneller herstel. Maar is dat wel echt zo? Goed onderzoek ontbrak. Nu is er de promotie van Rijnstate-uroloog Carl Wijburg. Alleen kan óók hij niet bewijzen dat de robot effectiever is. ,,Geen weg meer terug.”