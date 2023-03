Sherry helpt blinde en slechtziende mensen met dagelijkse taken via app

De 29-jarige Sherry is vrijwilliger voor ‘Be my eyes’; een app die is ontwikkeld om mensen die blind of slechtziend zijn te helpen in het uitvoeren van dagelijkse taken, door middel van videobellen. Vorige week kreeg Sherry haar eerste belletje en hielp zij een slechtziende man met het aanzetten van zijn airco. ,,Het voelde enorm goed. Ik heb iets kleins gedaan dat voor hem enorm fijn is.”

Be my eyes is een gratis app, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van technologie en menselijke verbondenheid, om mensen met een visuele beperking op weg te helpen. Vrijwilligers bieden mensen die blind of slechtziend zijn visuele assistentie aan de hand van een videogesprek.

Het gebruik van de app is vrij simpel: wanneer iemand hulp nodig heeft, krijgen vrijwilligers een melding en kunnen zij vervolgens gebeld worden. Degene die zich als eerste beschikbaar stelt, wordt gevideobeld.

Sherry’s eerste belletje

Een aantal maanden geleden was Sherry samen met een vriend op zoek naar behulpzame en leuke apps. ,,Toen we Be my eyes voorbij zagen komen, vonden we het zo’n mooi initiatief dat we het meteen wilden downloaden!”, vertelt Sherry.

Na maanden niets te horen van de app, kreeg Sherry vorige week plots een melding, met een oproep van een man die hulp kon gebruiken bij het aanzetten van zijn airco. ,,Ik had niet verwacht dat ik meteen werd doorverbonden’', zegt Sherry. ,,Het was nog best lastig, omdat zijn camera veel bewoog en ik daardoor moest assisteren om de juiste hoek te vinden. Gelukkig kwamen we er samen uit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel lof op Twitter

Na deze goede daad deelde Sherry er met trots een bericht over op Twitter. ,,Het voelde zo goed! Ik heb met iets kleins iemand heel erg geholpen. Ik was daarna helemaal ontdaan en plaatste het op Twitter met de intentie om anderen te inspireren om Be my eyes te downloaden.” En dat bleek een succes: veel twitteraars reageerden vol lof op haar bericht.

,,Ik kreeg veel reacties van mensen die dit ook al eens hebben gedaan. De verhalen variëren van vrijwilligers die helpen met het uitkiezen van een kledingsetje tot mensen die helpen bij het aanzetten van een oven.”

Dankzij Sherry’s tweet heeft Be my eyes er weer extra vrijwilligers bij. En dat was ook haar doel. ,,Waarom zouden we elkaar niet met dit soort kleine dingen kunnen helpen? Zo’n actie laat je ontzettend goed voelen. Als het aan mij ligt, mag iedereen deze app downloaden!”