Siene is non-binair: ‘Mijn geaardheid heeft niets te maken met mijn gender’

Melchior gebruikte één keer speed en was niet meer dezelfde: ‘Gevoelens die ik nog nooit had gehad’

Het leven zou Melchior toe moeten lachen, maar door één allesbepalende gebeurtenis doet dat het niet. Op de woonboerderij van BijBram in Meerkerk probeert hij daar verandering in te brengen. ,,Ik moet langzaam weer vertrouwen krijgen in mensen. Dat is spannend.”

3 augustus