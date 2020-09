Sinds Adele dit boek aanprees, lopen Nederlandse vrouwen ermee weg

Onderge­wicht? ‘Als je wil aankomen, nemen weinig mensen je serieus’

18 juni Gewichtsproblemen associeer je al snel met overgewicht, maar er zijn ook mensen die te weinig wegen. Karima el Bakkali (22) uit Amsterdam steunt die groep in de online community Get fat with me. ‘Ook met dit lichaam mag ik er zijn.’