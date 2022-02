Sjaak (61) ligt al 180 dagen op ic in Apeldoorn, ziekenhuis wil aparte afdeling

Onderzoe­ker ziet met omikron geen doodgeboor­tes door corona meer

Dat de omikronvariant van het coronavirus de deltavariant heeft verdrongen, lijkt ook goed nieuws voor zwangere vrouwen. Waar een infectie met de deltavariant nog leidde tot een hoger risico op een doodgeboren kindje, heeft gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC daarover de laatste tijd geen meldingen meer binnengekregen, vertelt hij desgevraagd. ,,We blijven het bijhouden, maar het lijkt erop dat omikron ook voor zwangere vrouwen milder is. We horen nu bijna niks, ook niet over ic-opnames of spoedkeizersnedes.”

