Sluiten Bronovo-ziekenhuis is volgens deze oud GGD-arts funest: ‘Een stad moet bedden hebben’

Als arts en afdelingshoofd bij de Haagse GGD was Willem Beaumont (75) ruim 25 jaar lang nauw betrokken bij de Haagse volksgezondheid. Niet alleen als dokter op de werkvloer in de strijd tegen hiv of hepatitis maar ook als commandant in de regionale rampenbestrijding. Samen met de dienstdoende brandweercommandant en de hoofdcommissaris van politie zat hij op het hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan als ADO een risicowedstrijd speelde, als het stormde bij springvloed of als er wat anders aan de gang was waardoor de volksgezondheid in het geding was.