Spanningsepilepsie: ‘Mijn vrouw bevriest zomaar’

Uitbehandelde kankerpatiënt heeft baat bij 'vreemde' medicatie

28 augustus Drieëntwintig ziekenhuizen doen mee aan een studie waarin uitbehandelde kankerpatiënten medicatie krijgen die eigenlijk niet voor hen is bedoeld. De eerste successen zijn geboekt: de tumor slonk of de ziekte bleef stabiel. ,,Maar er is wél meer onderzoek nodig om vast te stellen bij wie het wel of niet werkt.”