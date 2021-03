Sportieve Lennie (40) vecht al een jaar om beter te worden na corona: ‘Binnen 1,5 week belandde ik in een rolstoel’

In de woonkamer in Zegveld staat een bed waar Lennie grote delen van de dag doorbrengt. Ook de kerstboom staat nog, want het aftuigen is een te groot project. Een groot contrast met een jaar geleden. ,,Ik werkte 24 uur per week als office manager in het bedrijf van mijn broers, had een eigen bedrijfje in schminken en kinderfeestjes, voetbalde, was actief bij de vrijwillige brandweer. Nu kan ik zeven minuten lopen, mijn huishouden niet zelf doen en áls ik een spelletje kan doen met mijn dochters moet ik daarvoor en daarna rusten.”