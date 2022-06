‘Steeds vaker fastfood tijdens de pauze’

In totaal is het aantal fastfoodlocaties binnen 5 minuten lopen van scholen met 40 procent gestegen het afgelopen decennium. Ook het aantal supermarkten in de directe omgeving van scholen nam over dezelfde periode met 26 procent toe.



De opkomst van ongezond eten in de buurt van jongvolwassenen is problematisch. Dit fenomeen draagt namelijk bij aan het oplopende overgewicht en ziektes als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. Het aantal tieners met overgewicht is de afgelopen dertig jaar verdubbeld en inmiddels is één op de zes pubers te zwaar.