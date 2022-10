Supermarkten stimuleren gezonde voeding te weinig: ‘Klanten verleid tot ongezonde keuzes’

Supermarkten stimuleren klanten te weinig om voor gezonde voeding te kiezen. In reclames worden te vaak ongezonde producten gepromoot. Dat druist in tegen de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord.

Deze conclusies staan in de nieuwe Superlijst, een vergelijkingsonderzoek naar gezonde voeding in supermarkten, uitgevoerd door onderzoeksbureau Questionmark. ‘Vrijwel alle supermarkten, op Dirk na, verleiden hun klanten tot ongezonde keuzes bij de kassa. Vaak zijn die ongezonde producten specifiek gericht op kinderen’, aldus het rapport. En verder: ‘Geen van de onderzochte supermarkten, behalve Lidl, maken zichtbaar of ze voldoen aan de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord om overgewicht tegen te gaan.’

Albert Heijn laat weten zich niet te herkennen in ‘alle resultaten’. ,,We doen ontzettend veel op het gebied van gezondheid en we zien dat een aantal initiatieven niet is meegenomen in het onderzoek’’, aldus een woordvoerder. Ze wijst onder meer op de app Mijn Leefstijlcoach, gezonde Allerhande-recepten en op hulp om tijdens het online boodschappen gezonde keuzes te maken. ,,We verminderen zout, suiker en verzadigd vet en breiden het assortiment continu uit met producten die bijdragen aan een gezonder voedingspatroon door bijvoorbeeld de hoeveelheid vezels te verhogen. Bovendien richt het onderzoek zich op de fysieke winkelvloer, terwijl klanten steeds meer online boodschappen doen. Hierdoor geeft het geen totaalbeeld, wat wij betreuren.’’

Teleurstelling

Desondanks is Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (waarin de Hartstichting, DiabetesFonds, MaagLeverDarmStichting en Nierstichting zijn verenigd) teleurgesteld in de resultaten. Twee jaar geleden werd de Superlijst voor het laatst gepresenteerd en volgens het onderzoek is er nauwelijks vooruitgang geboekt. ,,Je hoopt op verbetering, maar die is er niet’’, zegt voorzitter Diena Halbertsma.

Ze roept de overheid op afspraken te maken met supermarkten, zodat zij meer gezond en minder ongezond eten en drinken verkopen. Wettelijke maatregelen kunnen volgens haar helpen, zoals een verbod op kindermarketing voor ongezonde voeding, btw-verlaging op groente en fruit en een een suikertaks op suikerrijke dranken.

Afspraken

Volgens de alliantie houden supermarkten zich niet aan het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staat dat supermarkten hun klanten stimuleren om producten uit de Schijf van Vijf te kopen. Volgens de Superlijst komt daar nu weinig van terecht: in reclamefolders valt nog altijd ruim 80 procent van de producten niet in de gezonde categorie.

De Superlijst laat ook zien waar wel verbeteringen zijn. Lidl, samen met Ekoplaza ‘voorloper’, publiceert bijvoorbeeld als enige supermarkt doelen en cijfers over hun prestaties bij de verkoop van producten uit de Schijf van Vijf. ,,Jumbo en Albert Heijn doen een aanzet, maar de gebruikte definitie van ‘gezond’ sluit niet aan bij de afspraken van het Nationaal Preventieakkoord.’’

Gezonder

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), brancheorganisatie van supermarkten, zegt dat er wel degelijk veel gebeurt om klanten te helpen gezondere keuzes te maken. Over de oproep voor een verbod op kindermarketing, zegt de woordvoerder: ,,Supermarkten hebben dit al vrijwillig op hun huismerkproducten doorgevoerd en zien dit graag ook gebeuren op A-merkproducten.’’ Ook steunt CBL de oproep tot btw-verlaging op groente en fruit.

Jumbo benadrukt in een redactie de supermarkt ‘het belangrijk vindt om klanten te helpen met het maken van verantwoorde keuzes en willen daarom lekker en gezond eten makkelijk en bereikbaar maken voor iedereen.’ Jumbo zegt bovendien de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te onderschrijven. Volgens Jumbo geeft de ranglijst geen volledig beeld over wat inspanningen die het doet op het gebeid van gezondheid. ,,Binnen het onderzoek is minimale aandacht voor leefstijl. Een gezond eetpatroon, gaat ons inziens hand-in-hand met een gezonde leefstijl. Daarom zitten we in op het promoten van een gezonde leefstijl, omdat we geloven dat zien bewegen, doet bewegen‘’, aldus Jumbo

Lidl meldt ‘trots’ te zijn op de uitslag van het onderzoek. ‘Het erkent dat wij ons als supermarkt al jaren inzetten om onze klanten te helpen gezonder te eten.’ Aldi kon gisteren niet reageren op de Superlijst.