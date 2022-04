Swetlana over dochter met epilepsie: ‘Mensen kijken vaak raar als mijn dochter een aanval krijgt’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Swetlana Westermeijer (51) heeft een 16-jarige dochter met heftige epilepsie.

„Mijn dochter Thera kreeg vanaf haar tweede jaar epileptische aanvallen. Het begon gelijk heel heftig met tien aanvallen per dag. De eerste keer was ik helemaal in shock. Ik dacht altijd dat je epilepsie met medicijnen goed kon bestrijden, maar bij mijn toen nog gezonde dochter werkte dat niet”, vertelt Swetlana Westermeijer.

Na negen maanden ging de ontwikkeling van Thera zo hard achteruit, dat ze stopte met praten en verstandelijk beperkt is geraakt. Inmiddels is ze 16 jaar en woont ze sinds haar 10de in een zorginstelling.

Epilepsie is een hersenziekte

„Haar epilepsie aanvallen zijn beperkt tot twee à drie per maand, maar praten doet ze nog steeds niet en wat ontwikkeling betreft loopt ze gelijk met dat van een tweejarige.” Westermeijer had nooit gedacht dat je van epilepsie zo beperkt kon raken. Inmiddels heeft ze de ziekte van haar dochter geaccepteerd. „Toch lijkt er nog een taboe op epilepsie te rusten, mensen schrikken en kijken vaak raar als mijn dochter een aanval krijgt.”

Het is vaak lastig om een precieze oorzaak van epilepsie aan te wijzen. Epilepsie kan soms erfelijk zijn. In Nederland heeft 1 op de 150 mensen epilepsie.

„Epilepsie is een hersenziekte waarbij aanvallen voorkomen. Je hersenen werken met kleine elektrische signalen. Bij epilepsie is er een tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Je kan het zien als een soort kortsluiting”, zegt neuroloog Maeike Zijlmans.

„Epilepsie kent verschillende vormen en ook verschillende soorten aanvallen. De aanvallen die veel mensen wel kennen zijn de gegeneraliseerde aanvallen, die gaan gepaard met vallen, schudden, niet meer praten en schokken, hierbij raak je ook buiten bewustzijn. Hiernaast bestaan focale aanvallen, met bijvoorbeeld alleen trekkingen in één hand of niet goed kunnen praten. Je hebt ook absence aanvallen bij kinderen, dan ben je een aantal seconden afwezig, die aanvallen vallen soms haast niet op.”

Quote Epilepsie is heel onvoorspel­baar, dat maakt het zo moeilijk. Het is namelijk niet aan je te zien, terwijl je wel ieder moment een aanval kan krijgen Maeike Zijlmans

Het is goed om je te verdiepen in de ziekte

„Epilepsie is heel onvoorspelbaar en dat maakt het zo moeilijk. Het is namelijk niet aan je te zien, terwijl je wel op ieder moment een aanval kan krijgen.” Voor ouders of partners van iemand met epilepsie is het daarom ook belangrijk om je te verdiepen in de ziekte.

„In theorie kan iedereen zomaar epilepsie krijgen, het wordt vaak verergerd door hersenletsel of een val. Bij ongeveer 70 procent van de mensen met epilepsie kun je het met medicijnen of een operatie onder controle krijgen.” De dochter van Westermeijer hoort bij de 30 procent waarbij medicatie of operatie geen effect heeft.

Accepteren en loslaten

„Geen enkele epilepsieaanval is hetzelfde. Als ouder wil je natuurlijk het liefst een aanval voorkomen maar je zal moeten accepteren dat dat helaas niet kan”, zegt Zijlmans. Hoewel er niet één oorzaak is, zijn er wel bepaalde triggers die een aanval kunnen versterken zoals stress, bepaalde geluiden, alcohol of slaaptekort.

„Probeer de balans te vinden. Dat is best moeilijk, je kind beschermen en tegelijkertijd niet teveel beperkingen opleggen. Alleen zwemmen wordt bijvoorbeeld echt afgeraden, en het is begrijpelijk dat je als ouder bang bent als je kind een stuk alleen moet fietsen. Hij of zij kan tenslotte ieder moment een aanval krijgen.”

Quote Probeer de balans te vinden. Dat is best moeilijk, kind beschermen en tegelijker­tijd niet teveel beperkin­gen opleggen Maeike Zijlmans

Wees open over epilepsie

Zijlmans geeft aan dat er nog steeds een oud stigma hangt rondom epilepsie. „Er heerst het idee dat mensen met epilepsie altijd vallen. En het advies om een touw of doek in een mond te stoppen tijdens een aanval is achterhaald. Ook is het niet zo dat mensen met epilepsie niet helemaal functioneren, dat hangt af van de vorm.”

Zijlmans vervolgt dat het van belang is om leerkrachten, familie en vrienden uit te leggen wat epilepsie precies is. „Op die manier kunnen zij de juiste hulp bieden mocht je kind een aanval krijgen. Ook zijn er armbandjes en kettinkjes beschikbaar met informatie over wat je kan doen.” De neuroloog heeft nog een laatste tip voor ouders: „Probeer je kind mee te geven dat hij of zij zich niet hoeft te schamen.”

Wat vindt Westermeijer van het advies? „Ik kan me hier helemaal in vinden. Ik heb vooral geleerd dat ik moeder mag zijn, in plaats van alleen te mantelzorgen. Het loslaten en accepteren was lastig, maar gaf wel rust en daar heeft mijn dochter ook profijt van.”

