Tara (12) kreeg corona en nu smaakt alles vies, ze eet alleen nog friet en pasta met kaassaus

Waar de AED niet meer helpt, kan dit apparaat de ‘redder in nood’ zijn

Wie op straat wordt getroffen door een hartstilstand, maakt een nog grotere kans dat te overleven. Als een AED niet toereikend is, heeft dr. Dinis Dos Reis Miranda van het Erasmus MC in de traumaheli nu de beschikking over een long-hartmachine. ,,We verwachten dertig procent meer kans op overleving.”

26 januari