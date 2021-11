Teun (22) woont samen met mensen met dementie: ‘Contact is bijzonder’

IC-verpleeg­kun­di­ge Juliette steelt harten met verrassing voor patiënt: ‘Ik probeer opname wat te verlichten’

Lange tijd was het bericht dat Juliette (27) haar diploma intensivecare-verpleegkunde had behaald het enige wat op haar LinkedIn-profiel te vinden was. Tot vorige week. Na een bijzonder moment met een patiënt op haar intensivecareafdeling in het Maastricht UMC besluit zij toch nóg iets te delen. Ze vertelt wat haar werk nou echt zo bijzonder maakt. En die positiviteit wordt met open armen ontvangen.

7 november