Tijdens korte relatie in therapie? ‘Valt wat voor te zeggen’

De avond dat Pip van Kan (23) haar vriend leerde kennen op een buurtfeestje, bleef ze na de nodige alcohol maar herhalen hoe bang ze was. ,,Ik vond hem direct heel leuk, maar dat maakte me ook angstig. Want wat als hij te dichtbij zou komen?” In vorige relaties was de angst er ook geweest – allereerst om zich te binden, gevolgd door de angst de ander kwijt te raken. ,,En toen m’n partner me toch verliet, zag ik daar vooral bewijs in dat je iemand nooit te dichtbij moet laten.”