Tim Knol gooide roer om en viel 40 kilo af zonder dieet: ‘Ik heb altijd zin om te lopen’

17 april Twee keer werd Remco Mourik (26) opgegeven, maar telkens herrees de slagerszoon uit Krimpen aan den IJssel uit de as. Nu is hij verpleegkundige in opleiding op de afdeling waar hij ooit vocht voor zijn leven. ,,Ik weet hoe het is om in dat bed te liggen.”