Tinnitus komt steeds vaker voor: ‘Het is alsof iemand de hele tijd in je zit te prikken’

Tinnituspa­tiënt Reinier van den Berg (49) overleden, hij koos voor euthanasie

24 december ALMELO – Reinier van den Berg (49) uit Almelo is overleden. Hij leed aan tinnitus (oorsuizen) en koos zelf voor de dood. Eerder vertelde hij openhartig over zijn ziekte en diende in mei bij de Levenseindekliniek een verzoek in tot euthanasie. Woensdagmiddag werd in zijn woning in de Schelfhorst in Almelo aan dat verzoek voldaan.