Topsporters over mentale weerbaarheid: ‘Ik geloof heel erg in discomfort om te kunnen groeien’

Isabelle Feteris (26) trainde zichzelf naar de top van het powerliften. Nu helpt ze anderen een topsportmentaliteit te creëren.

,,Ik wilde graag topsporter worden, maar ik wist nog niet in welke sport. Ik deed aan turnen maar daar wilde ik niet in verder. Toen ontdekte ik via kickboksen het krachttrainen. Het was liefde op het eerste gezicht.

Eigenlijk had ik in die periode alles, een leuke vriend, mooi appartement en een opleiding. Maar ik had niet het idee dat ik mijn dromen aan het waarmaken was. Volledig voor krachttrainen gaan vond ik heel spannend. Wat als ik enorme spierballen zou krijgen en mensen er iets van zouden vinden?

Ik wilde iets veranderen begon me te verdiepen in het trainen van je mindset en volgde verschillende opleidingen en cursussen daarin. Het lukte me om de topsport te behalen en won meerdere medailles, waaronder goud bij het Europees en Wereldkampioenschap powerliften. Na een jaar stopte ik ermee, ik had bereikt wat ik wilde bereiken en kreeg de behoefte om mijn lessen te delen met anderen. Ik richtte mijn eigen coachingsbedrijf op, gespecialiseerd in het krijgen van een topsportmentaliteit.

Volledig scherm Isabelle Feteris.

Van sporten op topniveau heb ik geleerd dat je mentale weerbaarheid pas in tijden van tegenslag wordt getest. Door corona zitten veel mensen slecht in hun vel, maar dat zaten ze waarschijnlijk al veel langer. De crisis heeft dat alleen zichtbaar gemaakt. Ik denk dat we allemaal wat meer aan onze mentale gezondheid moeten werken, zodat we beter met tegenslagen om kunnen gaan.

Quote Neem kleine stapjes, dan kost het minder energie en is het makkelij­ker vol te houden Isabelle Feteris

Een andere les voor mij was: neem kleine stapjes, dan kost het minder energie en is het makkelijker vol te houden. Wil je meer sporten? Begin heel klein en bouw het langzaam uit. De meeste mensen die het zo doen, sporten na een jaar nog steeds. Ik ben bijvoorbeeld ook niet van de een op de andere dag gestopt met alcohol drinken. Dat werkt alleen maar demotiverend.

Ik geloof ook heel erg in discomfort om te kunnen groeien. Zo zwem ik elke dag buiten en douche ik koud. In het begin is dat echt niet leuk en is het een uitdaging, maar nu geeft het zo’n goed gevoel. Wat ik allemaal heb geleerd, had ik graag eerder willen ontdekken. Maar ik ben blij dat ik de kennis nu in ieder geval heb zodat ik anderen kan helpen. Dat geeft enorm veel voldoening.”

Volledig scherm Patrick Frimpong.

Dat je mindset te trainen is, ontdekte Patrick Frimpong (33) toen hij op Eredivisie-niveau basketbalde. Hij brengt zijn kennis nu over op andere topsporters.

,,Toen ik heel klein was, wilde ik profvoetballer worden. Maar omdat ik altijd langer was dan de rest, vroegen mensen waarom ik niets met basketbal deed. Het voetbalvuurtje doofde, maar ik wilde nog steeds de top bereiken met sport. Op mijn 17e was ik inmiddels 2.06 meter en besloot ik het basketballen te gaan proberen. Binnen drie jaar speelde ik mijn eerste minuten in de Eredivisie.

Ik had een voorsprong met mijn lengte, atletische bouw en doordat ik altijd wat sterker was dan de rest. Maar toen kwam ik ineens tegenover de echte sterke mannen te staan.

Quote Ik kwam erachter dat er ook een hele mentale kant is die je kunt trainen Patrick Frimpong

Ik besefte dat ik meer nodig had. Via mijn vrouw, toen nog vriendin, leerde ik het boek Mindset kennen. Er ging een wereld voor me open. Ik kwam erachter dat er ook een hele mentale kant is die je kunt trainen.

Toen ben ik cursussen en opleidingen gaan volgen en kon de kennis meteen toepassen in de praktijk. Daarna ben ik ook anderen gaan helpen. In 2016 speelde ik mijn laatste Eredivisie wedstrijd. Je hoort van sommige topsporters dat ze daarna in een zwart gat vallen, maar ik niet. Ik was al zo lang bezig met mindsettraining, het vloeide zo in elkaar over.

Volledig scherm Op zijn zeventiende besloot Frimpong basketballen te proberen.

De grootste les die ik geleerd heb: je kunt zoveel meer dan je denkt. Je denkt soms dat je iets niet kunt, maar daar ga je zelf-saboterend gedrag van vertonen waardoor je ineens niet meer kan presteren. Je kunt dat stemmetje ook vervangen door iets waar je wel vertrouwen uithaalt.

Ik leer topsporters ook dat het om de kleine dingen gaat. De wielerploeg Sky deed ook allemaal kleine dingen om de Tour de France te winnen. Bijvoorbeeld door eigen matrassen mee te nemen, want daar slaap je beter op en goed uitgeruste wielrenners presteren beter.

Vergeet ondertussen niet kleine successen te vieren. We zijn vaak zo gericht op de uitkomst. Als ik een doel hebt bereikt, beloon ik mezelf met een stapel nieuwe boeken omdat ik zo van lezen houd. Als ik dit allemaal had geweten toen ik op hoog niveau sportte was het makkelijker geweest. Maar ik ben blij dat ik het nu anderen kan leren.”

Volledig scherm Sanne van Paassen.

Ex-wielrenner Sanne van Paassen (32) betaalde een grote prijs voor de topsport. Als coach helpt ze nu anderen om te winnen zonder te verliezen.

,,Ik heb veel mooie prijzen gewonnen in mijn sportcarrière, zo won ik in 2011 het wereldbekerklassement veldrijden. Sporten heb ik altijd gecombineerd met een universitaire opleiding. Uiteindelijk liep ik tegen de lamp. Mijn lichaam wilde niet meer, maar ik negeerde de signalen. Tot ik een heftige beenblessure kreeg waardoor ik niet meer kon fietsen. Ik moest een jaar revalideren. Dat was echt de hel.

Quote Nu leer ik onderne­mers dat je het niet volhoudt als je altijd maar op de toppen van je kunnen presteert Sanne van Paassen

Het lukte me om terug te komen op hoog niveau, maar de drive was verdwenen. Ik besloot te stoppen. Daarna kreeg ik het idee om ambitieuze ondernemers te gaan coachen. Ik ging bij bedrijven aan de slag om te kijken hoe het er daar aan toegaat en heb een coachingsopleiding gedaan.

Nu leer ik ondernemers dat je het niet volhoudt als je altijd maar op de toppen van je kunnen presteert. Je moet ook kunnen compenseren en in periodes kunnen denken. Als je je eigen spelregels bepaalt, kun je altijd winnen. Presteer je heel de tijd op topniveau, dan zal dit ten koste gaan van je gezondheid en vaak ook van je sociale leven. Ik leer mensen om te winnen zonder te verliezen.

Volledig scherm Sanne van Paassen wint de Wereldbeker 2010-2011 voor Vrouwen

Veel patronen zijn geprogrammeerd vanuit je opvoeding. Ik had het idee dat je hard moet werken om je presteren en hield best veel grote ballen in de lucht, zonder te rusten. Dat is ook wel een kracht, maar je brandt jezelf op. Nu weet ik dat je het als een berg moet zien:

je haalt de piek niet als je tegen de berg oprent. Je moet het doseren. En geniet ook van de afdaling, neem rust en laat de touwtjes vieren voordat je aan de volgende top denkt.

Toen vond ik het normaal hoe ik alles deed, daar denk ik nu wel anders over. Maar we blijven mens en hebben onze patronen. De vraag is alleen: hoe ga je daarmee om? Die antwoorden vind je in bewegen. Daarom coach ik altijd op de fiets. We zitten vaak zo in die verkramping, ik breng ze op die manier weer in beweging. Als dat lukt, geeft dat zo’n goed gevoel.”