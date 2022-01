Van 15 kilometer hardlopen naar lopen als een bejaarde: hoe long covid het leven van Marjolein en Eileen op z'n kop zet

Run op booster zorgt voor topdrukte bij website prullenbak­vac­cin

De grote vraag naar boostervaccins zorgt voor enorme drukte op de website prullenbakvaccin.nl. Via die website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt doses vaccin over heeft. Inmiddels zijn al bijna driehonderd locaties aangesloten.

22 december