Vandaag is het Wereldkankerdag: stuur je vraag in en kijk vanaf 14.00 uur mee met onze live Q&A

Onder het motto ‘Kanker raakt iedereen, jou dus ook’ organiseren wij een online Q&A over de impact van kanker. Heb je een vraag over angsten en zorgen over kanker, over werk en kanker of financiën en kanker? Stuur die dan - liefst opgenomen met een mobieltje - naar: steljevraag@dpgmedia.nl en volg om 14.00 uur de livestream op deze site. Deskundigen beantwoorden de vragen.



Daarnaast doen kankerpatiënten uit verschillende regio’s hun verhaal. Daarbij kregen we hulp van de aangesloten instanties (KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, Kanker.nl, IPSO en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven).