Veel sterfgevallen in april, vermoedelijk door corona en griep

Voor het eerst sinds eind 2021 zijn in april opvallend veel mensen overleden. Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen naar het coronavirus en de griepgolf als mogelijke oorzaken. Het aantal sterfgevallen is inmiddels weer gedaald.

Pas als het sterftecijfer veel hoger ligt dan verwacht voor de tijd van het jaar, spreekt het CBS van oversterfte. Dat was het grootste deel van april het geval, alleen in de laatste week niet. Gemiddeld stierven in april 350 meer mensen per week dan gebruikelijk. Vorige week overleden nog steeds 150 meer mensen dan normaal, maar was volgens de onderzoekers van oversterfte geen sprake meer.

De statistici beschikken nog niet over de gegevens waarmee ze de oorzaak van de sterftegolf in april kunnen vaststellen, maar ze hebben wel vermoedens. ,,Er zijn nog steeds coronadoden te betreuren”, zegt een woordvoerder, die ook naar de sinds half maart heersende griepgolf wijst als mogelijke oorzaak.

Voor het laatst was in het najaar van 2021 een lange periode van oversterfte. Die viel toen samen met een golf van het coronavirus.

In april overleden vooral opvallend veel ouderen en kwetsbaren. Het CBS ziet een hoog aantal sterfgevallen onder ontvangers van langdurige zorg, mensen van 80 jaar of ouder en - in mindere mate - mensen van tussen de 65 en 80 jaar. Ook hiervan is de oorzaak nog niet bekend. De woordvoerder vermoedt dat de sterfte door griep en corona extra voelbaar was in verpleeghuizen.

Half maart zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven omdat het coronavirus op zijn retour was. Ook hierna is de dalende trend van door corona veroorzaakte sterfgevallen voortgezet, zo laten cijfers van het RIVM zien. Maar nog steeds overlijden tientallen mensen per week aan het virus.