Verdrietig of boos? Probeer eens bibliotherapie: lezen als kippensoep voor je ziel

Ergens in het jaar 2010 verscheen Thomas Blondeau op de Antwerpse boekenbeurs in wit dokterstenue. In een heuse spreekkamer ontving hij beursbezoekers die hem hun kwalen en zielenroerselen toevertrouwden. De Vlaamse schrijver stuurde zijn patiënten huiswaarts met een recept: voor iedere aandoening bedacht hij een passend boek. De schrijver overleed in 2013 op 35-jarige leeftijd aan een hartslagaderbreuk. Een aantal van zijn recepten werd vereeuwigd in De boekendokter, samengesteld door Roderik Six, vriend en collegaschrijver van Blondeau.