Verraden je pupillen dat je verliefd bent?

Onze pupillen zijn niet altijd even groot en dat is heel normaal. Maar sommigen beweren dat als iemand naar jou kijkt en verliefd op je is, zijn of haar pupillen dan groter worden. Klopt dat? En waarom groeit of krimpt dat zwarte gaatje in ons oog eigenlijk? Martijn Peters, wetenschapsredacteur bij de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws , neemt de feiten onder de loep.

De pupil, die kleine opening in het midden van de iris, is onze lichtregelaar. Die controleert hoeveel licht er ons oog binnenkomt. ,,Bij fel licht werken de kringspieren in de iris om de pupil te vernauwen. Daardoor valt er minder licht ons oog binnen en raken we niet verblind”, legt Peters uit. En ook het omgekeerde geldt: wanneer het donker is verwijden de radiaire spieren in ons oog de pupil om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Handig, want zo loop je niet overal tegenaan in het donker.

Maar het is niet enkel de hoeveelheid licht die de grootte van onze pupillen bepaalt. ,,Vinden we iets leuk, lekker of juist heel beangstigend, dan schiet ons autonoom zenuwstelsel in actie. Het gevolg? Onze pupillen vergroten, waardoor we meteen ook een beter zicht krijgen op wat ons opwindt.” Daarna vernauwen onze pupillen weer alsof er nooit iets aan de hand was.

Veel zaken spelen mee tijdens oogcontact

Onze pupillen worden dus groter wanneer we iemand zien tot wie we ons aangetrokken voelen. Er zijn zelfs factoren die dit effect versterken. Een recente studie toont aan dat de pupillen van een vrouw groter zijn tijdens de meest vruchtbare fase van haar menstruatiecyclus.

En wat blijkt uit een ander wetenschappelijk onderzoek? Mannen vinden grote pupillen bij vrouwen verleidelijk. Al nuanceert Peters dit wel: ,,Het zijn zeker interessante wetenschappelijke bevindingen die ons meer leren over hoe ons lichaam werkt, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat wij dit verschil in grootte van de pupil live kunnen waarnemen bij de ander. En er zijn zoveel andere zaken die meespelen tijdens oogcontact. Denk maar aan de lichtinval of stress. Bovendien kunnen bepaalde medicijnen, verdovende middelen of aandoeningen van je gesprekspartner ook de grootte van zijn of haar pupillen beïnvloeden.”

