‘Vervloek je baarmoeder niet, en neem klachten serieus’

Uw boek ‘Hysterikos’ over endometriose als onbegrepen buikpijn is verschenen. Wat is het?

,,Endometriose is een ontsteking van het baarmoederslijmvlies dat buiten de baarmoeder in de buikholte is terechtgekomen, waar het woekert en verklevingen veroorzaakt. Dat geeft veel pijn. Het is ongeneeslijk, je komt er nooit helemaal vanaf. Ik ben talloze malen onder het mes geweest; uiteindelijk zijn mijn baarmoeder, eileiders, baarmoederhals en -mond, een stuk darm en mijn blindedarm weggehaald.