Volwassene met psychisch of sociaal probleem gaat vaker naar de huisarts

,,Het ziet ernaar uit dat de zorg voor psychische en sociale klachten in de huisartsenpraktijk laagdrempeliger is geworden", zegt het Nivel. De vraag is nog wel of het om nieuwe patiënten gaat die voorheen geen zorg voor psychische problemen ontvingen of om mensen die anders elders zouden zijn behandeld.



Sinds een wijziging in de regels voor zorg van 2014 moeten patiënten met lichte psychische of sociale problematiek geholpen worden door de huisarts, die weer een beroep kan doen op een zogenoemde Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg.



Ook het percentage patiënten dat bij zo'n POH-GGZ kwam steeg, van 0,7 naar 4 procent. Van de patiënten die met psychische en sociale problemen naar de huisarts gaan, is 60 procent vrouw.